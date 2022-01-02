اختتام الجولة الفضية للمبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس منافسات الجولة الفضية لبطولة المملكة للمبارزة تحت 13 عاما وتحت 20 عاما للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والشيش) على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر. وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للعبة عامر المبيض الفائزين، حيث حقق فيصل الصانع الميدالية الذهبية لسلاح الأبيه تحت 13 عاما، ونال محمد داوود ذهبية سلاح السايبر، وحصل أويس حلواني على ذهبية سلاح الشيش. وفي منافسات تحت 20 عاما، حقق علي البحراني ذهبية سلاح السايبر، وحسين الطويل ذهبية سلاح الأبيه، فيما نال إبراهيم الهديب ذهبية سلاح الشيش.

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