شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي السابق: الأحمر قادر على تحقيق خطوة جديدة في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجنوب أفريقى كيفين جونسون، المدرب العام للنادى الأهلى السابق، أن الأهلى قادر هذا الموسم على تحقيق خطوة جديدة في كأس العالم للأندية المقبلة أكثر من المركز الثالث الذى تحقق في الموسم الماضى.

وقال كيفين جونسون، في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى ضم بيرسى تاو وميكيسونى والعديد من الصفقات القادرة على التألق مع الفريق، ويقدموا الإضافة المطلوبة وتحقيق العديد من البطولات رفقة النادى".

وأضاف مدرب الأهلى السابق: "من منظور النادى الأهلى سيكون التتويج بدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة متاحة جدا مع المدرب موسيمانى وباللاعبين المتواجدين حاليا قادرين على الفوز بها ولكنها ستكون صعبة، والأهلى سيجد منافسة صعبة للفوز بدورى أبطال أفريقيا من قبل الأندية الأخرى التي لها طموح المنافسة بعدما قامت بتدعيم صفوفها بالعديد من اللاعبين الجيدين".

وتابع جونسون: "الأهلى دعم صفوفه بلاعبين مميزين قادرين على الإضافة للفريق في الوقت المقبل، وهذا العام الأهلى قادر على الوصول إلى نهائي كأس العالم لأنهم لن يواجهوا بايرن ميونخ مثلما حدث الموسم الماضى، وحال التأهل للنهائى سيواجه تشيلسى، فأعتقد أن الأهلى قادر على تحقيق خطوة جديدة في المونديال".