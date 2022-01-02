شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية ترغب في ضم "عمورى" الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترغب بعض أندية الدورى المصرى الممتاز في التعاقد مع عمرو عبد الفتاح "عمورى" لاعب فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، عقب الظهور بشكل قوى في مباريات الفريق.

وتمكن عمورى من المشاركة في 4 مباريات مع فريقه ببطولة الدورى المصرى الممتاز، وإحراز هدف والمساهمة بشكل كبير في تحقيق الانتصار في بعض المباريات المهمة ويحق للاعب التوقيع لأى ناد خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهى تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وعلى جانب آخر قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية، إقامة مباريات فريق الجونة باستاد القاهرة خلال بطولة كأس الرابطة والتي سيتم تنظيمها لأول مرة خلال الموسم الجاري.

وكشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة والمشرف العام على المسابقات، عن انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 12 يناير المقبل بدلا من يوم 9 كما كان محددا.

وقال عامر حسين لـ"الخليج 365"، إن الزمالك سيعود من معسكر الإمارات يوم 9 يناير المقبل، كما ستقام مباراة مصر ونيجيريا يوم 11 يناير فى بطولة أمم أفريقيا، والرابطة حريصة على عدم تضارب المواعيد، لذا تم الاستقرار على انطلاق البطولة يوم 12 يناير المقبل.

وأعلن عامر حسين، أن بطولة كأس الرابطة ستنطلق يوم 12 يناير المقبل بشكل رسمى، قائلا: إنه سيتم سحب القرعة خلال الأيام المقبلة، وستكون أولى مباريات البطولة يوم 12 يناير المقبل، بينما سيقام الدور قبل النهائى والنهائى فى يونيو المقبل.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.