شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: اتفقنا مع إدارة الطلائع على تدعيم الفريق.. وكيروش لا ينظر لأسماء الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، عن سعادته بالعودة لتدريب الفريق العسكري؛ لأنه بيته ولا يستطيع التأخر عن تلبية طلبه، مؤكدا أن المركز الذي يحتله الفريق لا يليق باسم طلائع الجيش، وهناك اتفاق مع مجلس الإدارة على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين بما يليق مع طموحات النادي لتحقيق نتائج طيبة في الفترة القادمة.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "طلائع الجيش يحتاج التوفيق ونعمل على إعادة الأمور الفنية والبدنية وإعادة نغمة التجانس بين اللاعبين وترتيب الأوراق على اللاعبين المتوقع استقدامهم في الانتدابات الشتوية، ويتم عرصضها على العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي والذي لن يتأخر عن تلبية احتياجات الجهاز الفني".

وعن رأيه في مهند لاشين لاعب طلائع الجيش والمتواجد في صفوف منتخب مصر حاليا، أكد أنه من اللاعبين الجيدين في وسط الملعب ويجيد اللعب في مركزي رقم 6 و8 وملتزم تكتيكيا والناحية الدفاعية لديه قوية ومن اللاعبين الذي يتمناه أي مدرب، مشيرا إلى أن كيروش لا ينظر إلى أسماء الأندية ويضم أي لاعب جيد ولا يتردد، وأتمنى أن يحصل لاشين على فرصته وسيكون له دور قوي في المرحلة القادمة.

وشدد على أن فترة توقف الدوري كافية لفترة الإعداد وكأس الرابطة احتكاك قوي لتجهيز طلائع الجيش قبل عودة الدوري، ونتمنى العودة لمكاننا الطبيعي في جدول الدوري.