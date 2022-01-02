شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 1 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم السبت 1 / 1 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

بدأ مسئولو إدارة التسويق بالأهلي تسويق حقوق رعاية قميص الفريق الأحمر خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي يتواجد فيها الأهلي خلال شهر فبراير المقبل بالإمارات، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة.

قدم محمد صلاح، المدير الإداري للمنتخب الوطني، تقريرًا مفصلا لوائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن الأوضاع فى مدينة جاروا الكاميرونية التى سيتوجه إليها الفريق الجمعة المقبل لأداء مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير الحالي، ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالبعثة هناك وفي مدينة ياوندي التي سينتقل إليها المنتخب لخوض مباراته الأخيرة فى الدور الأول أمام السودان يوم 19 يناير الجاري.

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامج إعداد خاص للاعبين استعدادا لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة أثناء فترة توقف الدوري الحالية بسبب انشغال المنتخب بالمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.

اقترب صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، من العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث قطع شوطا كبيرا من البرنامج التأهيلى الذى يخضع له؛ بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس.

اتحاد الكرة يبرئ الزمالك من تعديل عقد شيكابالا بعد توثيقه برأ مسؤولو اتحاد الكرة نادي الزمالك من تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الزمالك لم يطلب تعديل عقد شيكابالا، وأن العقود بشكل عام بعد توثيقها بشكل رسمي لا يمكن تعديلها.

زعم موقع ترانسفير ماركت العالمى انتقال عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى لصفوف نادى هاتاي سبور التركي، رغم عدم إعلان القلعة الحمراء إتمام الصفقة بشكل نهائى حتى الآن.