شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال السوداني: ملعبنا جاهز لاستضافة مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، جاهزية ملعب ناديه لاستضافة مباريات فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال مع الأهلي في مجموعة واحدة بجانب المريخ السوداني، وكذلك صن داونز الجنوب إفريقي.

قال هيثم السوباط في تصريحات تليفزيونية: "ملعب الهلال أصبح جاهزا لاستضافة مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ونحن على أتم الاستعداد لاستضافة المباريات"

وأضاف: "وفد كاف من المنتظر وصوله 7 يناير الجاري لمعاينة الملعب بشكل نهائي، ومن ثم الحصول على موافقة باستضافة المباريات عليه بعد تلافي كل الملاحظات"

وتابع: "ستاد الهلال يتسع لأكثر من 45 ألف متفرج بجانب الشاشات الخارجية والجمهور على أتم الاستعداد ولديه الحماس لحضورالمباراة ونحن في انتظار موافقة كاف".

وحول رأيه في مجموعة فريقه في دوري الأبطال قال: "نسعى لعبور مرحلة المجموعات وفريقنا يمتلك مكانة بين كبار القارة، المجموعة تضم فرقا كبيرة، وهناك توأمة بين الأهلي المصري والهلال السوداني منذ 20 عاما والعلاقات بين الناديين جيدة بشكل دائم".

وختم حديثه قائلا: "إذا دعمنا صفوفنا سندعم الصفوف بلاعبين عقب نهاية مرحلة المجموعات وليس قبل انطلاق دور المجموعات".