شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخطط لطلب استضافة أمم أفريقيا 2024 المؤهلة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الاتحاد المصرى لكرة اليد إلى التقدم بطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس فى نفس العام.

وكانت مصر قد نظمت بطولة أفريقيا عام 2016 وحصل الفراعنة على لقبها وتأهل من خلالها لأولمبياد ريو دي جانيرو.

وأصدر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد بيانًا صحفيًا، بشأن إقامة النسخة الخامسة والعشرين من كأس الأمم الأفريقية للرجال، والتى كان مقررًا لها من 13 إلى 23 يناير 2022 بالمغرب.

وذكر الاتحاد الأفريقى فى بيانه أن البطولة تم تأجيلها لتقام فى الفترة من 22 يونيو إلى 2 يوليو 2022، ولم يؤكد الاتحاد الأفريقى فى بيانه إقامة البطولة فى المغرب، بينما أكد إعادة القرعة فى وقت لاحق.

وجاء نص بيان الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على النحو التالي:

"فى 8 ديسمبر 2021، نظم الاتحاد الأفريقى لكرة اليد عن طريق الفيديو، من مكتبه الرئيسى فى أبيدجان (كوت ديفوار)، قرعة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين للكبار للرجال، والمخطط لها مبدئيًا فى الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022 فى المغرب.

بعد القرعة المذكورة، سجلت أمانة الاتحاد الأفريقى طلبين للإلغاء، من الجزائر وزامبيا.

فى ضوء أهمية الدفوع المقدمة، ومن أجل فهم أفضل للوضع، علق الاتحاد الأفريقى لكرة اليد نتائج القرعة وأرجأ المنافسة إلى موعد لاحق.

بعد الفحص، أرسلت اللجنة التنفيذية المطالب المذكورة إلى مجلس الإدارة، الذى اعتمد القرارات التالية:

أولا: إعادة قرعة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين للرجال، وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد لاحقًا.

ثانيا: لقيت المطالب الواردة من زامبيا والجزائر استجابة إيجابية.

ثالثا: فحص حالات الدول الأخرى التى أعربت عن رغبتها فى المشاركة، وإمكانية مراعاة تلك الطلبات المختلفة.

رابعا: تم تأجيل كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين للكبار للرجال لتقام من 22 يونيو إلى 2 يوليو 2022.