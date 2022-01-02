شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 1 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 1 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها انتظار مسئولي نادى الزمالك الحصول على القيمة المالية المنصوص عليها فى عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراى التركى، بعدما أخطر الأخير مسئولى القلعة البيضاء بتفعيل بند شراء المهاجم بشكل نهائى قبل حلول يوم 31 ديسمبر.

الزمالك ينتظر 63 مليون جنيه من جالاتا سراى لحل أزماته المالية

ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحصول على القيمة المالية المنصوص عليها فى عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراى التركى، بعدما أخطر الأخير مسئولى القلعة البيضاء بتفعيل بند شراء المهاجم بشكل نهائى قبل حلول يوم 31 ديسمبر.

الزمالك مهنئا مدافعه محمود علاء بعيد ميلاده الـ31: كل عام وأنت بخير

حرص الحساب الرسمي لنادى الزمالك، على تهنئة محمود علاء مدافع الفريق ومنتخب مصر، بمناسبة عيد ميلاده الـ31، حيث إنه من مواليد 1 يناير 1991.

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامج إعداد خاص للاعبين استعدادا لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة أثناء فترة توقف الدوري الحالية بسبب انشغال المنتخب بالمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.

كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، عن حلول أزمة عقد محمود عبد الرازق شيكابالا مهاجم الزمالك، بعد إعلان الأخير أنه فوجئ بتغيير القيمة المادية فى عقده بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز رئيس الزمالك السابق. وقال عبد اللطيف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "إثبات التزوير أمر مستحيل حتى فى حال حدوثه، خاصة أن التوقيع هو توقيع شيكابالا، كما أن العقد تم توثيقه فى اتحاد الكرة".

برأ مسؤولو اتحاد الكرة نادي الزمالك من تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الزمالك لم يطلب تعديل عقد شيكابالا، وأن العقود بشكل عام بعد توثيقها بشكل رسمي لا يمكن تعديلها.