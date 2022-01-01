الخليج يقترب من بطل شتاء الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر الخليج في صدارة دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي، رغم تعادله مع العدالة 2/ 2 بالجولة الـ17.

ويملك الخليج 32 نقطة مقتربا بها من حسم بطل الشتاء، فيما للعدالة 29 نقطة في المركز الثالث.

واستقر أحد وصيفا للمرة الثانية على التوالي رغم خسارته أمام النهضة 0/3، حيث توقف رصيده عند 29 نقطة، في المقابل ارتفع رصيد النهضة إلى 22 نقطة في المرتبة الـ14.

وتعادل الساحل 0/0 مع الكوكب، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الكوكب إلى 19 نقطة في المرتبة الـ16.

وتعادل الوحدة والشعلة 0/0، ليرتفع رصيد الوحدة إلى 29 نقطة مقتسما الرابع مع الساحل، فيما ارتفع رصيد الشعلة إلى 22 نقطة في المرتبة الـ12.

وفاز الأخدود على العروبة 2/ 1، ليتقدم للسادس برصيد 26 نقطة، بينما تراجع العروبة للمركز الـ11 برصيد 23 نقطة، كما تغلب القادسية على هجر 3/ 0، ليحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة، ويظل هجر عند رصيده الحالي 25 نقطة متراجعا للثامن.

وفاز نجران على بيشة 2/ 1، ليقفز لمركز التاسع برصيد 24 نقطة، في حين بقي بيشة بالمرتبة الـ19برصيد 11 نقطة.

وتغلب الجبلين على العين 1/ 0، ليعزز تقدمه للعاشر برصيد 24 نقطة، وظل العين عند نقاطه الـ11 في المركز الـ22 والأخير، وبذات النتيجة أيضا انتهت مواجهة الجيل والدرعية ليتبادل الفريقان المراكز، حيث ارتفع رصيد الجيل إلى 19 نقطة متقدما للمرتبة الـ17، فيما بقي الدرعية عند رصيده الحالي 18 نقطة متراجعا للمركز الـ18.

وتعادل الخلود وجدة 0/0 ليرفع الخلود رصيده إلى 22 نقطة لكنه تراجع للمرتبة الـ13، بينما رفع جدة رصيده إلى 20 نقطة بالمركز الـ15.

بلغ عدد البطاقة الحمراء 37 بطاقة

