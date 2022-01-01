المنتخب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة بكأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المنتخب المصري عن موقف نجم فريق ليفربول الإنجليزي بشأن المشاركة مع الفريق في بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون الشهر الجاري.

وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق عن إصابة مدربه الألماني يورجن كلوب بفيروس كورونا، وغيابه بشكل رسمي عن مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وقال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، في تصريحات لصحيفة "الوطن"،: "تواصلنا مع محمد صلاح عقب الإعلان عن إصابة يورجن كلوب مدرب ليفربول بكورونا، وأكد لنا أنه بخير وجاهز لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون".

وأضاف أبو العلا: "هناك مسحة لجميع اللاعبين غدًا قبل الدخول في معسكر المنتخب المغلق قبل السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا يوم التاسع من شهر يناير الجاري".

من جانبه، أكد مات ماكان، مدير إدارة الإعلام بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الجهاز الطبي سيحسم الجدل بشأن مخالطة محمد صلاح وزملائه ليورجن كلوب غدًا، وسيتم الإعلان بشكل نهائي عن أسماء المصابين.

وتعليقًا على الإصابات وموقف محمد صلاح، قال ماكان في تصريحات للصحيفة: "سنؤكد اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا عندما يتم إعلان أخبار الفريق غدًا".

وفي وقت سابق، أعلن نادي ليفربول النادي الإنجليزي في بيان رسمي بأن مدرب الفريق أبلغ الإدارة الطبية بشعوره ببعض الأعراض الخفيفة، وهو ما تأكد عقب إجرائه مسحة طبية للكشف على فيروس كورونا، وتأكدت الإصابة وغيابه عن المباراة المقبلة، مع خضوعه للعزل الطبي.

ومن المقرر أن يقود الريدز غدًا في مباراة تشيلسي مساعد يورجن كلوب، في اللقاء الذي سيقام في السادسة والنصف من مساء الغد بتوقيت القاهرة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.