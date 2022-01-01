شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مفاوضات بيع بادجي لإميان الفرنسي بشكل نهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي مفاوضات بيع السنغالي اليو بادجي، مهاجم الفريق الأحمر، والمعار إلى نادي إميان الفرنسي في الموسم الحالي، بعدما طلب النادي الفرنسي شراء عقد المهاجم السنغالي بشكل نهائي.

وكان الأهلي قد وافق على إعارة بادجي إلى إميان الفرنسي مقابل 400 ألف دولار مع وضع بند أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب مقابل دفع مليون و800 ألف دولار بعد انتهاء الإعارة.

وطلب إميان شراء بادجي مقابل 900 ألف دولار من الأهلي، وينتظر موقف الأهلي من العرض المالي المعروض، حيث يفضل الأهلي بيع اللاعب نظير المبلغ المتفق عليه في عقد الإعارة، خاصة أن مسئولي القلعة الحمراء تعاقدوا مع المهاجم السنغالي قادما من رابيد فيينا النمساوي قبل عامين مقابل 2 مليون دولار.

وقد يتنازل مسئولو الأهلي عن جزء من المبلغ المتفق عليه في عقد إعارة بادجي لإتمام بيعه إلى نادي إميان وتحقيق استفادة مالية، خاصة مع صعوبة عودته للأهلي، في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب وعدم رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني، في عودته مرة أخرى.