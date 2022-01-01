شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات في منتخب مصر لحماية اللاعبين من متحور "أوميكرون" قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد المنتخب الوطني خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة بعثة الفريق المتجهة يوم الجمعة المقبل إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

مسحات يومية خضع أعضاء الفريق إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين الخميس الماضي، إلى استاد القاهرة لأداء مرانهم الأول، كما تم اجراء مسحة طبية أخرى امس للتأكد من سلامة الجميع لكونهم في معسكرمفتوح، بالإضافة الى مسحة أخرى غدا قبل بدء المعسكر المغلق، كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر.

مسحات للمحترفين في أوروبا هذا بالإضافة إلى المسحات التي ستجرى لكل لاعب من المحترفين في الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة فى البطولة والتى تتضمن أيضًا أشعات وتحاليل مفصلة لكل لاعب.

إجراءات خاصة أثناء التنقلات، وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا من تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة إقامتها بالكاميرون.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا بأن ذلك يأتي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم؛ بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم.