شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفاوض مع عبد الشافي لتمديد عقده موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة الكرة بنادي الزمالك جلسة مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك، من أجل التفاوض حول تجديد تعاقده مع النادي، في ظل حرص إدارة الزمالك على الاحتفاظ بمحمد عبد الشافي لأطول فترة ممكن لما يقدمه من دور فني داخل الفريق ودور معنوي خارج الفريق، حيث يعتبر عبد الشافي من أكثر لاعبي الزمالك التزاما داخل وخارج الملعب.

وينتهي عقد محمد عبد الشافي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه يوجد شرط جزائي في عقده يسمح له بفسخ التعاقد بنهاية الموسم الحالي شرط إبلاغ الزمالك بالرحيل قبل نهاية الموسم بشهر.

وعقد أمير مرتضى المشرف على الكرة اجتماعا مع عبد الشافي للتفاوض حول تمديد العقد لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل، على أن يتم تعديل قيمة عقده بما يتوافق مع مكانة اللاعب في الزمالك.

من ناحية أخرى كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، عن حلول أزمة عقد محمود عبد الرازق شيكابالا مهاجم الزمالك، بعد إعلان الأخير أنه فوجئ بتغيير القيمة المادية فى عقده بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز رئيس الزمالك السابق.

وقال عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إثبات التزوير أمر مستحيل حتى فى حال حدوثه، خاصة أن التوقيع هو توقيع شيكابالا، كما أن العقد تم توثيقه فى اتحاد الكرة".

وفجر عبد اللطيف مفاجأة بتأكيده أن الزمالك لا يستطيع تعديل عقد شيكابالا حتى حال التأكد من تعديل القيم المادية حتى لا يقع النادى تحت المساءلة القانونية، وذلك لعدم وجود داعى لتعديل العقد، كاشفاً أن حل الأزمة هو إيجاد مبرر إضافى لتعديل العقد، وليكن توقيع عقد إعلانى مع اللاعب بالقيمة المنقوصة من عقده.

وفى السياق ذاته، برأ مسؤولو اتحاد الكرة نادى الزمالك من تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن الزمالك لم يطلب تعديل عقد شيكابالا، وأن العقود بشكل عام بعد توثيقها بشكل رسمى لا يمكن تعديلها.

وسبق وكتب شيكابالا، عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه فوجئ بتعديل عقده مع الزمالك بعدما كان وقع عليه بمقابل مادى معين، ونشر شيكابالا على حسابه الرسمى على تويتر قائلاً: "طوال مشوارى مع نادى الزمالك، لم أعتبر نفسى يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازلت أعتبر نفسى ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة.. وخلال مسيرتى مع النادى تحملت الكثير قدمت العديد من التنازلات، حبًا فى كيان يعين بداخلنا، منذ فترة قريبة كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذى حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادى فى الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز".

وأضاف: "فوجئت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، فى موقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبى وتضحيتي، ولكنى نادم على ثقتى فيمن خان الأمانة".