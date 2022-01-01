شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفاوض مع 6 لاعبين لإلغاء الشرط الجزائي أو تعديله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك في التفاوض مع 6 لاعبين لحل أزمة الشرط الجزائي في عقودهم التي وقعوها مع إدارات الزمالك السابقة خلال العام الماضي، وهي الأزمة التي انتشرت مؤخرا بعد تلويح بعض اللاعبين باستخدام الشرط الجزائي في الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم الحالي.

إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضي منصور، المشرف على الكرة، قامت بدراسة العقود التي تحتاج لتعديل، وهي عقود كل من يوسف أوباما ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وإمام عاشور وعبد الله جمعة، حيث تحتوي عقود السادسي على شروط جزائية يتم تفعيلها بعد اول موسم في عقد كل منهم، وهو ما ترفضه إدارة الزمالك الحالية.

ومن المنتظر ان يبدأ نادي الزمالك التفاوض مع هؤلاء اللاعبين لرفع قيمة الشرط الجزائي أو إلغائه تماما، على أن يتم تعويض اللاعبين في بنود أخرى، ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي هذا الملف خلال الأيام المقبلة للحفاظ على حقوق الزمالك.

من ناحية أخرى ساهمت أزمة إيقاف قيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لفترتين، على خلفية أزمة حسام أشرف، لاعب الفريق، الذي وقع لأكاديمية في الكاميرون قبل توقيعه على عقود لاعب محترف في الزمالك، فى إعادة اكتشاف عددًا من نجوم الفريق.

أزمة إيقاف القيد أدت إلى عدم قدرة الزمالك على إبرام صفقات جديدة فى بداية الموسم، كما سيكون الفريق محرومًا من التدعيمات فى انتقالات شهر يناير، الأمر الذى أدى لاعتماد الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على العناصر المتاحة فقط.

اعتماد كارتيرون على العناصر المتاحة دون النظر للتدعيمات الخارجية أدى إلى إعادة اكتشاف عدد من اللاعبين الذين كان من المتوقع رحيلهم قبل بداية الموسم، خاصة أن كارتيرون منح الفرصة تدريجيا لعدد من اللاعبين، أمثال المغربى محمد أوناجم، الذى قدم أوراق اعتماده وأصبح من نجوم الفريق، كذلك مصطفى فتحى العائد من الإعارة، بالإضافة إلى استمرار لاعبى الوسط أمثال محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز، بعدما كانوا على بُعد خطوات من الرحيل قبل بداية الموسم.