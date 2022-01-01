شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحتفل بعيد ميلاد باسم مرسى: مهاجمنا الحاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى سيراميكا صورة لباسم مرسى مهاجم الفريق احتفالا بعيد ميلاده الـ30 معلقة عليها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد مهاجمنا "الحاسم" باسم مرسي نتمنى لك سنة سعيدة".

يحتفل باسم مرسى، بعيد ميلاده الـ30 اليوم، السبت، ولد باسم فى الأول من يناير عام 1992 بمدينة طنطا محافظة الغربية، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي بتروجيت، وفى موسم 2013/2014 انتقل إلى نادي الإنتاج الحربي، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك في موسم 2014/2015 في عقد يستمر لمدة ثلاثة مواسم وتألق بشدة مع نادي الزمالك.

وخلال مشواره مع الزمالك توج باسم مرسى بالدوري المصري مرة واحدة، ومرتين بكأس مصر موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، ومرة بالسوبر المصري موسم 2015/2016.

وخاض باسم مرسى 137 مباراة بقميص الزمالك، ونجح في تسجيل 50 هدفا وصنع 15 أخرى، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف في 10 مباريات دولية شارك فيها وانضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديدا فى مواجهة جامايكا الودية وسجل هدفا .

وخاض باسم مرسى 50 مباراة مع الإنتاج الحربى وسجل 20 هدفاً وصنع ثلاثة أخرى، فيما شارك باسم مرسى مع مصر المقاصة في 26 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 4 أخرى، وشارك باسم مرسى مع بتروجت في 15 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفا، وشارك مع سيراميكا في ثماني مباريات وسجل هدفا، بينما خاض 6 مباريات بقميص سموحة ولم يصنع أو يسجل، وخاض باسم مرسى تجربة احترافية بالدوري اليوناني في صفوف لاريسا وشارك في 5 لقاءات لم يسجل أو يصنع خلالها.