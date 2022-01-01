شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.. محمد شريف هداف الأهلى بـ29 هدفا وأفشة الأكثر صناعة ومشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ محمد شريف ومحمد مجدى أفشة، لاعبا النادى الأهلى، على صدارة هدافي الفريق في عام 2021، والأكثر صناعة ومشاركة خلال مباريات المارد الأحمر في السنة الماضية.

واحتل محمد شريف صدارة قائمة هداف النادى الأهلى في 2021، برصيد 29 هدفا، يليه كل من محمد مجدى أفشة وحسين الشحات، بعدما سجل كل منهما 12 هدفا خلال العام الماضى.

واعتلى محمد مجدى أفشة قائمة أكثر لاعبى الأهلى صناعة للأهداف، بعدما نجح في صناعة 17 هدفا، متفوقا على زميله حسين الشحات الذى اكتفى بصناعة 13 هدفا، والتونسى على معلول الذى صنع 10 أهداف.

كما تصدر محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في 2021، بعدما شارك في 57 مباراة بعدد دقائق 4861 دقيقة، متفوقا على المالى أليو ديانج الذى لعب 57 مباراة ولكن بعدد دقائق بلغت 4385، ويأتي ثالثا اللاعب عمرو السولية الذى خاض 48 مباراة بعدد دقائق بلغت 4302.

ويبدأ مسئولو الأهلي مناقشة العروض المقدمة لبيع حقوق رعاية قميصه بالمونديال قبل اختبار أفضل العروض، والذي يحقق أكبر ربح مالي للنادي، يساهم في إنعاش خزينة النادي بمبالغ إضافية، باعتبار أن مونديال الأندية ليس من البطولات المدرجة ضمن عقده مع الشركة الراعية لحقوقه الإعلانية.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه أزمة في استعانته بلاعبيه الدوليين خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لتواجد 9 من لاعبيه في صفوف منتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في ظل تضارب المواعيد بين مونديال الأندية وأمم إفريقيا.