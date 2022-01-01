أخبار الأهلى اليوم السبت 1 / 1 / 2022

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على ضيفه البنك الأهلي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 14 من بطولة الجمهورية.

وقع اختيار جمهور قناة الأهلي على المالي أليو ديانج ليكون الأفضل في عام 2021 باختيار الجماهير الحمراء، بعد حصوله على أعلى النقاط.

وحسب برنامج السادسة المذاع على قناة الأهلي، أن اليو ديانج حصل 42 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، حيث إنه شارك في 56 مباراة، وسجل هدفا وحيدا، وصنع هدفين وساهم في صناعة 17 فرصة، واستخلص الكرة في 260 محاولة ناجحة وقطع تمريرات 236 مرة.