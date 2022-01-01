شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 1 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 1 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، اختيار قناة الأهلي للمالي أليو ديانج أفضل لاعب في عام 2021.
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على ضيفه البنك الأهلي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 14 من بطولة الجمهورية.
وقع اختيار جمهور قناة الأهلي على المالي أليو ديانج ليكون الأفضل في عام 2021 باختيار الجماهير الحمراء، بعد حصوله على أعلى النقاط.
وحسب برنامج السادسة المذاع على قناة الأهلي، أن اليو ديانج حصل 42 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، حيث إنه شارك في 56 مباراة، وسجل هدفا وحيدا، وصنع هدفين وساهم في صناعة 17 فرصة، واستخلص الكرة في 260 محاولة ناجحة وقطع تمريرات 236 مرة.
يدرس مسئولو النادى الأهلى استعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وقطع إعارته مع ناديه، لحاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الفترة المقبلة من عمر الموسم الحالي.
ويخطط مسئولو النادى الأهلى لعرض مدافع آخر على فيوتشر من أجل إقناعه بالتنازل عن عبد المنعم وقطع إعارته، سواء من المدافعين الحاليين مثل رامى ربيعة أو لاعب من الشباب مثل محمد المغربى، الذى ينتظره مستقبل واعد أيضاً باعتباره من أبرز العناصر الدفاعية فى الأهلي.
الأهلى يبحث مستقبل بواليا.. وسيمبا والجونة يدخلان السباق
يبحث مسئولو النادى الأهلي خلال الفترة الحالية مصير الكونغولي والتر بواليا، بعدما فسخ الأخير عقده مع نادي مالاتيا سبور التركي قبل ستة أشهر من انتهاء الإعارة.
ويناقش مسئولو الأهلي مع بواليا مصير العروض التى تلقاها اللاعب خلال الأيام الماضية عقب فسخ العقد مع النادى التركي، حيث تظهر عدة عروض وسيناريوهات أمام الأهلي بشأن مستقبل والتر بواليا.
يستعد النادي الأهلي لبدء التدريبات فى غضون الأيام المقبلة بعد راحة طويلة حصل عليها عقب مواجهة فيوتشر الأخيرة ببطولة الدوري، حيث يستعد المارد الأحمر لمونديال الأندية وكأس الرابطة.
فى التقرير التالي نلقى الضوء على استعدادات الأهلي للفترة المقبلة.
احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر بعيد ميلاد على معلول الظهير الأيسر للفريق، والذى يواكب اليوم، السبت، لاسيما أنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990، ونجح معلول فى كتابة اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ القلعة الحمراء بعد حالة عشق فريدة مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود.
وإجمالاً.. خاض معلول مع الأهلى 177 مباراة بكل البطولات، سجل 33 هدفًا وصنع 51 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرتين، بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.