شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب وعبد الكريم ممثلا الإسماعيلى فى قرعة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، وأشرف عبد الكريم المدير الإدارى للفريق الأول، مراسم قرعة كأس الرابطة المقرر إقامتها بعد غد، الإثنين، بالقاهرة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت إقامة هذه البطولة خلال فترة توقف مسابقة الدورى العام بدون مشاركة الدوليين الذين يتواجدون فى الوقت الحالى مع منتخباتهم المختلفة استعدادًا لنهائيات أمم افريقيا بالكاميرون.

ومن المعروف أن فريق الإسماعيلي قد حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام، على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل استعدادًا للمباريات المقبلة.

وسوف يستعد الإسماعيلى لهذه البطولة بمباراة ودية يوم الجمعة المقبل، للاطمئنان على كافة لاعبيه واستعادة حساسية المباريات، خاصة أن هدف الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان بروان، فى الفترة الماضية، رفع الحمل البدنى للاستفادة منه خلال ضغط مباريات منتظر بعد منافسات الكان.