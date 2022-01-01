شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا للمصري بالسلوم بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إدارة نادى المصرى بالسلوم، أحد أندية القسم الثانى، تعيين أحمد عبد الرؤوف، نجم الزمالك السابق، مديرا فنيا للفريق، بعد اعتذار مجدى طلبة عن عدم الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وضم الجهاز المعاون كلا من: عامر صبري وحسام أسامة وحمد صالح مدربين، وأيمن الطويل مدرب حراس مرمى.

ويحتل نادى المصرى بالسلوم المركز التاسع في مجموعة بحرى التي تضم أندية الإسكندرية والقناة برصيد 16 نقطة، خلال 13 جولة حتى الآن.

وتعادل المصرى بالسلوم في آخر جولات الدورى مع صيد المحلة بهدفين لكل فريق خارج ملعبه، مما أدى إلى اعتذار مجدى طلبة عن الاستمرار مع الفريق، بعدما قاد الفريق في 6 مباريات لم يحصل إلا على 6 نقاط فقط، وهو ما لا يتناسب مع طموحات النادى.

ويلتقى نادى المصرى بالسلوم في الجولة الرابعة عشرة مع نادى سبورتنج على استاد جامعة الإسكندرية الخميس المقبل في الثانية والنصف ظهرا.