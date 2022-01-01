شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يطمئن على الثلاثى المصاب.. ومصيلحى يصرف مكافآت الفوز على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن، المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، على الاطمئنان اليوم السبت، من الجهاز الطبى عن الثلاثى أحمد يحيى وعبد الغنى محمد وأحمد نبيل مانجا خلال مران الفريق استعدادا لكأس الرابطة.

ويواصل الثلاثى المصاب التأهيل مع الجهاز الطبي، في الوقت الذى يواصل فيه الفريق تدريباته على فترة واحدة السادسة مساء استعدادا لكأس الرابطة.

ويعقد إبراهيم حسن مدير الكرة، جلسة خاصة مع محمد مصيلحى، رئيس النادى، فوز عودته من رحله عمل بالخارج لبحث التدعيمات الشتوية للفريق خلال الميركاتو الحالي.

وصرف مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى مكافأة الفوز الأخيرة على المصرى بواقع 10 آلاف جنيه لكل لاعب، تحفيزا للاعبين، لمواصلة الانتصارات في الدورى.