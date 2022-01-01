حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها وصول نجمي المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه القاهرة، بعد غد الاثنين، للالتحاق بمعسكر الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح وتريزيجيه يصلان القاهرة الاثنين للانضمام لمعسكر المنتخب

يصل نجما المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه القاهرة بعد غد الاثنين، للالتحاق بمعسكر الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد حجز الطيران للثنائي وهو الموعد الذى يأتى بعد انتهاء مباراتيهما مع فريقيهما، حيث يواجه ليفربول تشيلسي، بينما يلتقى أستون فيلا مع بريتفورد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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