شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مهنئا مدافعه محمود علاء بعيد ميلاده الـ31: كل عام وأنت بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لنادى الزمالك، على تهنئة محمود علاء مدافع الفريق ومنتخب مصر، بمناسبة عيد ميلاده الـ31، حيث إنه من مواليد 1 يناير 1991.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك على موقع "تويتر"، صورة محمود علاء معلقا عليها: "يوافق اليوم عيد ميلاد مدافع فريقنا والمنتخب المصري محمود علاء.. كل عام وأنت بخير".

وشارك محمود علاء فى 157 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بإجمالى 14024 دقيقة لعب، ورغم دوره الدفاعى إلا أنه نجح فى تسجيل 40 هدفا لينصّب نفسه الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك، ونجح في صناعة هدفين، بينما تلقى 26 بطاقة صفراء.

وتُوج محمود علاء بست بطولات مع الزمالك، هى الدوري الممتاز مرة وكأس مصر (مرتين)، كما حصل على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر المصرى السعودى "لقب ودى".