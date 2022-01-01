شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تسويقه قميصه خلال مشاركته في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو إدارة التسويق بالأهلي تسويق حقوق رعاية قميص الفريق الأحمر خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي يتواجد فيها الأهلي خلال شهر فبراير المقبل بالإمارات، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تحقيق أكبر استفادة مالية من مشاركة الفريق الأحمر في مونديال الأندية، من خلال بيع الحقوق الخاصة بقميصه وطرح مزايدة على الشركات الراغبة في وضع شعارها على قميص الأهلي خلال ظهوره بكأس العالم للأندية، كما حدث من خلال تسويق قميصه أثناء المشاركة في كأس السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

ويبدأ مسئولو الأهلي مناقشة العروض المقدمة لبيع حقوق رعاية قميصه بالمونديال قبل اختبار أفضل العروض، والذي يحقق أكبر ربح مالي للنادي، يساهم في إنعاش خزينة النادي بمبالغ إضافية، باعتبار أن مونديال الأندية ليس من البطولات المدرجة ضمن عقده مع الشركة الراعية لحقوقه الإعلانية.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه أزمة في استعانته بلاعبيه الدوليين خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لتواجد 9 من لاعبيه في صفوف منتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في ظل تضارب المواعيد بين مونديال الأ،دية وأمم إفريقيا.