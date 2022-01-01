كيف يستعد مونتيري للأهلي؟ فوز كبير و3 مباريات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يستعد نادي مونتيري المكسيكي لمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية وذلك من خلال انطلاق الموسم المحلي (الختامي) في المكسيكي.

خاض مونتيري بطل كونكاكاف، مباراة ودية 29 ديسمبر الماضي في فترة الإعداد للموسم الجديد، أمام فريق كوريكامينوس المتواضع، حيث تمكن من الفوز 12-1 خلال لقاء أمتدت أحداثه لـ180 دقيقة بختام فترة الإعداد من أجل تجربة كافة اللاعبين.

بعد تلك المباراة ينتظر مونتيري بداية دوري كلاوزورا المحلي، والذي سوف يشهد على لعب مونتيري 3 مباريات قبل كأس العالم للأندية.

يخوض مونتيري المباراة الأولي يوم الأحد المقبل أمام كويريتارو، ثم يلعب في 15 من يناير الجاري مباراة ثانية أمام نيكاكسا، على أن تكون المباراة الثالثة للفريق 23 من الشهر ذاته أمام كروز آزول.

على أن يكون لقاء الأهلي يوم 5 فبراير المقبل في ربع نهائي البطولة، ويتأهل الفائز لمواجهة بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.

ويقود مونتيري حاليا خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي تولى الفراعنة أثناء بطولة أمم إفريقيا في مصر عام 2019، وهو ما يعني أنه يمتلك معرفة بالكرة المصرية، إضافة لوجود عدد من مساعديه أثناء ولايته بمصر ضمن جهاز الفني الحالي.