وجه جديد وصلاح استثناء.. ترتيب شارة قيادة منتخب مصر في كأس إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي وأحمد عبدالباسط:

يستعد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بعد أيام في الكاميرون، حيث يستهل مشواره لحصد اللقب الغائب منذ أكثر من 10 أعوام بمواجهة صعبة أمام المنتخب النيجيري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كل من نيجيريا، السودان وغينيا بيساو، ومن المقرر أن يستهل الفراعنة مباراتهم الأولى بالبطولة يوم 11 يناير أمام نيجيريا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون خلال الفترة بين التاسع من شهر يناير وحتى السادس من شهر فبراير 2022.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

"محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد، أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين، عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي، مروان حمدي، محمدحمدي، إبراهيم عادل".

ومن المقرر أن يحمل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وبعد صلاح في حال اتباع نظام الأقدمية سيكون عبدالله السعيد في المركز الثاني بالترتيب خلف صلاح.

ويأتي في المركز الثالث خلف السعيد في ترتيب شارة قيادة المنتخب في البطولة المقبلة وفقا للأقدمية عمرو السولية، وخلفه الثلاثي (محمد النني ، أحمد حجازي، محمد أبو جبل).

ترتيب شارة القائد في منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

1- محمد صلاح - أول مباراة دولية بقميص المنتخب أمام سيراليون بتصفيات أمم إفريقيا بتاريخ 9 مارس 2011.

2-عبدالله السعيد - أول مباراة دولية بقميص المنتخب كانت أمام مالاوي يوم 14 يونيو عام 2008.

3- عمرو السولية - أول مباراة بقميص منتخب مصر كانت أمام الكونغو الديمقراطية بتاريخ 8 سبتمبر 2010.

4- ( محمد النني- أحمد حجازي- محمد أبو جبل) شاركوا أمام سيراليون بتاريخ 9 مارس 2011.

5- محمود حسن تريزيجيه - شارك للمرة الأولى بقميص منتخب مصر أمام السنغال بتاريخ 15 نوفمبر 2014.

6- أيمن أشرف- شارك لأول مرة بقميص منتخب مصر أمام غينيا يوم 26 مارس عام 2015.

7- محمد الشناوي - - شارك لأول مرة بقميص منتخب مصر أمام البرتغال بمباراة ودية يوم 23 مارس 2018.