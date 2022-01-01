برشلونة يسافر إلى مايوركا بدون 16 لاعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة مضيفه ريال مايوركا في الدوري الإسباني، والتي شهدت غياب العديد من اللاعبين لعدة أسباب بين كورونا والإصابة والإيقاف.

ويستعد برشلونة لخوض أولى مبارياته في عام 2022 عندما يواجه ريال مايوركا غدا الأحد على ملعب "إيبيروستار" ضمن منافسات الأسبوع الـ19 لليجا.

وضرب فيروس كورونا "كوفيد-19" صفوف برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يغيب كل من سيرجينو ديست، فيليب كوتينيو، عبدالصمد الزلزولي، خوردي ألبا، أليخاندرو بالدي، داني ألفيس، جافي، عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في برشلونة إلى 10 لاعبين، إلا أن المدافع الفرنسي كليمو لينجليه تعافى وتم استدعائه للقائمة، لكن مواطنه صامويل أومتيتي رغم مشاركته في التدريبات -بعد اختباره السلبي لكورونا في "PCR" الأخير- لم يتم استدعائه.

كما يفقد فيه برشلونة خدمات كل من بيدري، أنسو فاتي، ممفيس ديباي، مارتن برايثويت، بجانب يوسف ديمير لحسم مستقبله، بالإضافة إلى سيرجي بوسكيتس بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ليصل عدد الغائبين عن برشلونة في مواجهة مايوركا إلى 16 لاعبا.

ليستدعي تشافي 8 لاعبين من "برشلونة ب" إلى قائمة الفريق الأول، وهم: إيستانيس بيدرولا، إلياس أخوماش، لوكاس دي فيجا ليما، جويليم خايمي سيرانو، ميكا مارمول، أرناو كوماس، ألفارو سانز، فيران جوتلجا.

وضمت قائمة برشلونة 21 لاعبا كالتالي:

مارك أندريه تير شتيجن، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، ريكي بويج، نيتو، كليمو لينجليه، لوك دي يونج، فرانكي دي يونج، أوسكار مينجيزا، صامويل أومتيتي، إريك جارسيا، إيناكي بينيا، نيكو جونزاليس، فيران جوتلجا، ألفارو سانز، أرناو كوماس، إلياس أخوماش، جويليم خايمي سيرانو، إيستانيس بيدرولا، لوكاس دي فيجا، ميكا مارمول.

يُذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بعد خوض 18 مباراة، بينما يأتي ريال مايوركا في المرتبة الـ15 برصيد 20 نقطة.