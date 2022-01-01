توتنهام يهزم واتفورد بصعوبة



سجل المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز هدفاً في الدقيقة 90+6، ليهدي فريقه توتنهام النقاط الثلاث على حساب صاحب الأرض واتفورد ضمن المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز السبت.



وسجل سانشيز هدفه من كرة رأسية من مسافة قريبة علمًا بأن المباراة توقفت في الدقيقة 85 لفترة 5 دقائق لإسعاف أحد المتفرجين من قبل الجهاز الطبي في الفريقين قبل أن تستكمل.



تسيد توتنهام الشوط الأول لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم وأبرزها لهدافه هاري كاين عندما وصلت الكرة عل مشارف المنطقة وسدد من دون أي ضغوط كرة مرت إلى جانب القائم الأيسر.



في المقابل، ظهر واتفورد الذي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى بشكل مغاير في الشوط الثاني من دون أن ينجح لاعبوه في هز الشباك.



والخسارة هي السادسة تواليًا لواتفورد.



ورفع توتنهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين عن جاره وغريمه في شمال لندن آرسنال، علماً بأن الأول خاض مباراتين أقل أيضاً.

