«العزل» يحرم رادوكانو من تنس ملبورن

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وكان من المفترض أن تشارك رادوكانو، بطلة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، في بطولة ملبورن ضمن استعداداتها للمشاركة للمرة الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة.
لكن رادوكانو (19عاما) التي انسحبت من البطولة الاستعراضية التي أقيمت في أبوظبي في ديسمبر الماضي بسبب إصابتها بعدوى فيروس كورونا، قالت «إن أول بطولة استعدادية في الموسم الجديد جاءت في وقت مبكر للغاية بالنسبة لها».
وقالت رادوكانو لمنظمي بطولة ملبورن «توقيت المنافسة في أول بطولة في ملبورن هذا الأسبوع مبكر للغاية بالنسبة لي، لقد عدت للتو من العزل».
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