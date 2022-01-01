عقد جديد لنورجارد مع برينتفورد

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ووافق اللاعب الدنماركي الدولي، الذي انضم لبرينتفورد قادما من فيورنتينا في 2018، على اتفاق جديد يبقيه مع الفريق الإنجليزي حتى نهاية موسم 2024 / 2025، مع خيار إضافة عام آخر.
وقال رئيس النادي توماس فرانك للموقع الرسمي للنادي «هذه هدية رائعة بمناسبة العام الجديد لكل جماهير برينتفورد. نحن في رحلة عظيمة هنا وسعداء لأن كريستيان سيبقى في هذه الرحلة معنا».
وشارك نورجارد مع برينتفورد في 86 مباراة، بما في ذلك كل مباريات الدوري الممتاز هذا العام باستثناء مباراة واحدة.
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