شكرا لقرائتكم خبر رونالدو: ما حققناه لمانشستر يونايتد لا يسعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب النجم كريستيانو رونالدو عن عدم رضاه عن المسار الحالي لناديه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى بعد قدوم المدرب الجديد رالف رانجيك.

ونشر البرتغالي الدولي على انستقرام بمناسبة العام الجديد صورة له ولعائلته، وكتب «لست سعيدا بما حققناه مع مانشستر يونايتد، لا أحد منا سعيد أنا متأكد من هذا».

يشار إلى أن يونايتد يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، لكنه خاض مباريات أقل من تلك التي خاضتها الفرق الخمسة الأولى.

ولم يتعرض الشياطين الحمر للخسارة منذ تولي رانجيك مهام منصبه في مطلع ديسمبر الماضي وقد تمكنوا مع نهاية العام من الفوز على بيرنلي 3/ 1 وذلك بعد إصابة الفريق بخيبة أمل جراء التعادل الإيجابي أمام نيوكاسل بهدف لكل فريق.

وقال رونالدو»نعرف أن علينا أن نعمل بجدية أكثر وأن نلعب بشكل أفضل وأن نقدم أكثر مما نفعله حاليا».

كان رونالدو عاد في الصيف إلى يونايتد قادما من يوفنتوس، حيث كان لعب للنادي الإنجليزي في الفترة بين عامي 2003 و2009، ومنذ عودته، أحرز رونالدو 8 أهداف في 15 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

وكان رانجيك أشاد في الفترة الأخيرة برونالدو وبخط هجوم الفريق.