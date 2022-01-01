شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخوض ودية الجمعة المقبل استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إقامة مباراة ودية يوم الجمعة المقبل على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، فى إطار برنامجه الإعدادى قبل استئناف المسابقات المحلية.

وبدأ الجهاز الإدارى للدراويش بالبحث عن منافس الفريق خلال هذه التجربة التى يسعى من خلالها "براون" فى الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه كبروفة قوية قبل المشاركة فى كأس الرابطة.

وكان الدراويش قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام، على أن يستأنفوا مرانهم عصر الثلاثاء المقبل، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويذكر أن رابطة الأندية المصرية ستعقد مراسم قرعة كأس الرابطة بعد غد - الإثنين - بالقاهرة، على أن تنتطلق المسابقة فى الأسبوع الثانى من شهر يناير الجارى.