شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي تختار ديانج الأفضل في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار جمهور قناة الأهلي على المالي أليو ديانج ليكون الأفضل في عام 2021 باختيار الجماهير الحمراء، بعد حصوله على أعلى النقاط.

وحسب برنامج السادسة المذاع على قناة الأهلي، أن اليو ديانج حصل 42 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، حيث إنه شارك في 56 مباراة، وسجل هدفا وحيدا، وصنع هدفين وساهم في صناعة 17 فرصة، واستخلص الكرة في 260 محاولة ناجحة وقطع تمريرات 236 مرة.

فيما جاء محمد مجدي أفشة في المركز الثاني بعدد 35 وبفارق تسجيل الأهداف عن أكرم توفيق الذي حل في المركز الثالث، ولكن يتساوى معه في عدد النقاط 35.

وجاء محمد الشناوي، قائد الأهلي، في المركز الرابع بعدد 32 نقطة، بينما جاء محمد شريف، مهاجم الأهلي، في المركز الخامس بعدد 31 نقطة بفضل مستوياته في الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي.