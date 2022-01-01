الامارات | الاتحاد الدولي للجودو يعتمد بطولة أبوظبي غراند سلام ضمن أجندة 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للجودو يعتمد بطولة أبوظبي غراند سلام ضمن أجندة 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد الدولي للجود (IJF) إقامة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر القادم في العاصمة أبوظبي، ضمن أجندة بطولاته في الموسم الرياضي 2022، التي تتضمن إقامة 15 بطولة غراند سلام للجائزة الكبرى للجودو.

ووافق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالإجماع على رسالة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو التي عرضت عليه من قبل ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

ويتضمن برنامج الاتحاد الدولي للجودو خلال عام 2022 تنظيم 15 بطولة غراند سلام للجائزة الكبرى للجودو، بداية من بطولة أوديفيلاس البرتغالية في 28 يناير الجاري، والتي من المقرر أن تشهد تعديل بعض مواد التحكيم استعدادا لدورة باريس الاولمبية 2024 بعد عامين، التي ستبدأ تصفياتها المؤهلة اعتباراً من مايو القادم.

ويعقبها في شهر فبراير المقبل إقامة بطولتي باريس الفرنسية وتل أبيب الإسرائيلية، وتحتضن مدينة تيبليس الجورجية البطولة الرابعة في مارس القادم، وفي ابريل تقام بطولة انتاليا التركية، ويشهد شهر مايو إقامة بطولة جراند سلام كازان الروسية، وفي نفس الشهر تقام بطولة دوسلدورف الألمانية.

وفي النصف الثاني من العام الجاري وتحديداً في النصف الثاني من يونيو 2022، ستكون عودة بطولات الجراند سلام لمدينة اولان باتور المنغولية بناء على الاتفاق الذي تم في أبوظبي على هامش بطولة عيد الاتحاد "الخمسين" في نوفمبر الماضي.

وتستضيف العاصمة المجرية بودابست بطولة شهر يوليو، وتعقبها في أغسطس بطولة طشقند عاصمة أوزبكستان، وفي نفس الشهر تشهد سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك الظهور الأول لبطولات جراند سلام للجودو، وفي سبتمبر تقام بطولة زغرب الكرواتية.

ثم يأتي الدور على بطولة أبوظبي الجائزة الكبرى للجودو في أكتوبر القادم، في حين تحدد الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل موعداً لإقامة بطولة باكو عاصمة أذربيجان، وسيكون ختام بطولات 2022 جراند سلام للجودو في طوكيو اليابانية وتحديداً في 26 نوفمبر المقبل.



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