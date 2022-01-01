4 منتخبات تتوجه إلى السعودية من أجل كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية بأن 4 منتخبات إفريقية توجهت إلى السعودية من أجل التحضير لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها في الفترة من 9 يناير الحالي وحتى 6 فبراير المقبل في الكاميرون.

وقررت منتخبات كل من ساحل العاج (كوت ديفوار)، وملاوي، وجزر القمر، ومالي إقامة معسكراتها التدريبية على أرضيات الملاعب السعودية في مدينة جدة، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبق" للأنباء.

وستخوض المنتخبات الأربعة مباريات ودية فيما بينها قبل التحول إلى الكاميرون للمنافسة على اللقب الأفريقي.

وألغى منتخب جزر القمر مباراته مع المنتخب الايفواري التي كان من المقرر إقامتها أمس الجمعة في جدة، حيث تأجل اللقاء لإصابة عدد من اللاعبين الايفواريين بفيروس كورونا، فضلاً عن غياب عدد آخر من المحترفين في الفرق الأوروبية التي رفضت لحد الساعة السماح للاعبيها بالمشاركة في الكأس القارية.

ويواجه المنتخب القمري ملاوي يوم 4 يناير الجاري قبل التوجه إلى الكاميرون في اليوم التالي.

والأحد الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن "اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم".

وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.

ووافق الاتحاد الافريقي على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر والثالث من يناير ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.