مانشستر سيتي يهزم آرسنال بثنائية في الوقت القاتل

الشارقة - اميمة ياسر - واصل فريق مانشستر سيتي رحلة المكاسب في الدوري الإنجليزي للمباراة العاشرة على التوالي بعد الفوز على آرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» على استاد الإمارات.

وسجل هدف آرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة الـ 31 من عُمر المباراة، فيما تعادل لمانشستر سيتي رياض محرز في الدقيقة 57 من ركلة جزاء ثم سجل الهدف الثاني لمانشستر رودريجو هيرنانديز في الدقيقة 90.

وخاض آرسنال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد جابرييل ماجاليس إثر حصوله على الإنذار الثاني في المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 53 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد آرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع.

واستهل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – إيمريك لابورت – ناثان أكي.

الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز – جابريال جيسوس – رحيم ستيرلينج.

فيما جاء تشكيل آرسنال كتالي:

حارس: آرون رامسديل.

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابريال – كيران تيرني.

الوسط: توماس بارتي – جرانيت تشاكا.

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – جابريال مارتينيللي.

الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

فيما يتواجد محمد النني لاعب الوسط المصري على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.