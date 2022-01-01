- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فعاليات اليوم الثانى للترشح بالاتحاد السكندرى.. لم يتقدم أحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات اليوم الثانى للترشح في انتخابات الاتحاد السكندرى اليوم السبت، بعدم تقدم أي شخص للانتخابات في سيد البلد على عكس اليوم الأول الذى شهد تقدم 7 أفراد.
وفُتح أمس الجمعة، باب التقدم للسادة المرشحين للانتخابات التي ستُجرى خلال الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندرى والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25_2_ 2022 بمقر النادي بالشاطبي لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ( رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة و ثلاثين عاما – عضوين من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس و ثلاثون عاما يوم فتح باب الترشيح، وذلك للدور الانتخابية 2021-2025.
وقد وشهد اليوم الأول تقدم "7" مرشحين وذلك على النحو التالى: -
ويخوض محمد مصيلحى، رئيس النادى الحالي، انتخابات نادى الاتحاد السكندري، بنظام القائمة المغلقة، حيث تضم قائمة محمد مصيلحى كلا من: أحمد عبد المجيد نائبًا، إلى جانب 5 أعضاء فوق السن، حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.
ويحتل فريق الكرة بالاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول الدورى برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.