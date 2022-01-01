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انتهاء فعاليات اليوم الثانى للترشح بالاتحاد السكندرى.. لم يتقدم أحد

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القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات اليوم الثانى للترشح في انتخابات الاتحاد السكندرى اليوم السبت، بعدم تقدم أي شخص للانتخابات في سيد البلد على عكس اليوم الأول الذى شهد تقدم 7 أفراد.

وفُتح أمس الجمعة، باب التقدم للسادة المرشحين للانتخابات التي ستُجرى خلال الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندرى والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25_2_ 2022 بمقر النادي بالشاطبي لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ( رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة و ثلاثين عاما – عضوين من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس و ثلاثون عاما يوم فتح باب الترشيح، وذلك للدور الانتخابية 2021-2025.

وقد وشهد اليوم الأول تقدم  "7"  مرشحين وذلك على النحو التالى: -

ويخوض محمد مصيلحى، رئيس النادى الحالي، انتخابات نادى الاتحاد السكندري، بنظام القائمة المغلقة، حيث تضم قائمة محمد مصيلحى كلا من: أحمد عبد المجيد نائبًا، إلى جانب 5 أعضاء فوق السن، حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.

ويحتل فريق الكرة بالاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول الدورى  برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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