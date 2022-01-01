شكرا لقرائتكم خبر عن دورى أبطال أفريقيا مهنئا على معلول بعيد ميلاده: ظهير أيسر من طراز رفيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، على تهنئة التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ32، حيث إنه من مواليد 1 يناير 1990.

ونشر دورى أبطال أفريقيا عبر حسابه على "تويتر" فيديو لأجمل لمسات وأهداف على معلول خلال بدولة دورى أبطال أفريقيا معلقا عليها: "ظهير أيسر من طراز رفيع.. نتمنى عام سعيد لمدافع الأهلي علي معلول الذي يُكمل اليوم عامه الـ32!".

خاض معلول مع الأهلى 177 مباراة بكل البطولات، سجل 33 هدفًا وصنع 51 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرتين، بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.