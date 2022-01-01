شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على لافيينا إف سى برباعية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على "لافيينا إف سى"، أحد فرق القسم الثالث، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم، السبت، فى إطار استعدادات الفريق البترولى لاستغلال فترة التوقف الدولى الحالية.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ، لتجهيز لاعبيه للوصول لأعلى المستويات الفنية، استعدادًا لعودة الدورى المصرى عقب فترة التوقف الدولى الحالية،والتي يخوض فيها المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق مركز متميز بجدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق تحقيق نتائج جيدة فى الجولات المقبلة من الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما بينما تعادل في ثلاث لقاءات وأحرز لاعبوه 8 أهداف بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفا.

من ناحية أخري حدد مسئولو نادى إنبى 3 مليون دولار للاستغناء عن خدمات النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى في الانتقالات الشتوية القادمة خصوصا بعد التألق اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب وخطفه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى المصرى.

واستطلع مسئولو إنبى رأى حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى حول الاستغناء عن اللاعب في انتقالات يناير الذى أكد لهم حاجته لجهود القاطرة النيجيرية لما يمثله من إضافة كبيرة للخط الأمامى للفريق البترولى ولكن أكد لهم في نفس الوقت أنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب له وتعويضه بمهاجم سوبر.