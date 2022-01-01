شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لاستعادة "منعم" من فيوتشر فى يناير ومبادلته بمدافع آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى استعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر والمعار إلى فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وقطع إعارته مع ناديه، لحاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الفترة المقبلة من عمر الموسم الحالي.

ويخطط مسئولو النادى الأهلى لعرض مدافع آخر على فيوتشر من أجل إقناعه بالتنازل عن عبد المنعم وقطع إعارته، سواء من المدافعين الحاليين مثل رامى ربيعة أو لاعب من الشباب مثل محمد المغربى، الذى ينتظره مستقبل واعد أيضاً باعتباره من أبرز العناصر الدفاعية فى الأهلي.

وترغب لجنة التخطيط بالأهلى فى عودة عبد المنعم لحل الأزمات الدفاعية بالأهلى، لاسيما أنها كانت تتحفظ على رحيله بداية الموسم الحالى للقناعة التامة بقدراته، ولكن رغبة اللاعب فى المشاركة الأساسية وخروجه من حسابات موسيمانى دفعت اللاعب لاختيار الانتقال إلى فيوتشر.

وترى لجنة التخطيط بالأهلى أن عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" من أبرز المدافعين حالياً فى الدورى المصرى ويمتاز بقدرات عالية فى التغطية الدفاعية والتعامل فى المواجهات المباشرة مع المدافعين وكذلك فى تحضير الهجمة من الخلف واللعب بالرأس فى الكرات الثابتة.