شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين لاعبى غزل المحلة قبل الإعلان الرسمي للمدير الفني الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع على العباسى، رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة، مع لاعبى الفريق بمقر النادى عقب انتهاء الإجازة واستئناف التدريبات الجماعية استعدادا للمشاركة في بطولة كاس الرابطة والذى سوف ينطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة الجديد، على اختيار الجهاز المعاون له فى مهمة تدريب الفريق المحلاوى خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون كالتالى:

عبد الحميد بسيونى مديرا فنيا

أحمد صالح مدربا عاما

ياسر على مدربا مساعدا

إبراهيم فرج مدرب حراس مرمى "جار التفاوض معه حتى الآن"

مدير إدارى .. محمد الجميل

إدارى .. محمد عادل

إدارى .. السيد الجمال

الجهاز الطبي .. خالد الجميزى

أخصائى .. محمد عمر

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر اثنتين.