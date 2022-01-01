حالة طارئة توقف مباراة في بريميرليج.. وأبو تريكة يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تسببت حالة طبية طارئة جديدة في توقف مباراة واتفورد وتوتنهام ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز قاتل للضيوف.

وتوقف اللعب في ملعب "فيكارج رود" بشكل مؤقت بسبب إصابة أحد الجماهير في المدرجات.

وبعد السيطرة على الحادث الذي تسبب في إيقاف المباراة لبضعة دقائق، تم استئناف اللعب واحتسب الحكام ثماني دقائق كوقت إضافي.

وتمكن توتنهام من استغلال الوقت الإضافي بعدما سجل دافينسون سانشيز هدفا قاتلا في الدقيقة الـ90+6 أهدى السبيرز النقاط الثلاث.

وعلق الأيقونة المصرية محمد أبو تريكة على الواقعة في الاستديو التحليلي للمباراة قائلا: "الأمور أصبحت صعبة ونريد معرفة الأسباب من قبل المهتمين بالطب الرياضي، يجب أن نفهم خاصةً أن العملية باتت مكررة، ونتمنى السلامة للجميع".

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