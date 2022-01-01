صراع إنجليزي - ألماني.. هل يجد ديانج فرصة المشاركة بكأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يسعى الدولي المالي أليو ديانج متوسط ميدان الأهلي، إلى حجز مقعدًا في تشكيل منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها بالكاميرون.

ويتواجد المنتخب المالي، في المجموعة السادسة والأخيرة بجوار منتخبات: (تونس - موريتانيا - جامبيا).

لكن وقبل مهمة منتخب مالي وديانج سيكون الأخير في صراع للمشاركة بالكان نظرًا لتواجد أكثر من لاعب في مركزه.

ديانج سيجد نفسه في صراع إنجليزي وألماني للمشاركة في البطولة القارية، بداية من إيف بيسوما لاعب فريق برايتون والذي يعتبر من أهم أعمدة فريقه.

المحترف في صفوف الفريق الإنجليزي لم يشارك مع منتخب بلاده منذ لقاء بورندي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، والتي أقيمت في عام 2018.

وبخلاف إيف بيسوما، لكن هناك أوراق من المنتظر أن تنافس ديانج على المشاركة مثل أمادو هايدارا لاعب فريق لايبزيج الألماني.

صاحب الـ23 عامًا، شارك مع منتخب مالي في تصفيات كأس العالم بواقع أربع مباريات إلا أنه غاب عن آخر مباراتين ضد رواندا وأوغندا بعدما تواجد في مقاعد البدلاء.

ورقة أخرى يشارك في الدوري الألماني وتحديدًا مع فريق هوفنهايم وهو ديادي ساماسيكو.

البالغ من العمر 25 عامًا، شارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في أربع مباريات، وكانت آخر مبارياته ضد منتخب أوغندا والتي انتهت لصالح مالي بنتيجة (1-0).

المنتخب المالي يعتمد أيضًا على اللاعب محمد كامارا المحترف في صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، فصاحب الـ21 عامًا تواجد ثلاث مناسبات في تصفيات كأس العالم، بينما جلس بين البدلاء ثلاث مرات.

ورغم صعوبة المنافسة بالنسبة لديانج إلا أن صاحب الـ24 عامًا، دائمًا ما يتم استدعائه مع منتخب مالي.

ووفقًا لأرقام ديانج مع منتخب مالي في تصفيات كأس العالم، فتواجد متوسط ميدان الأهلي في ثلاث مباريات، بينما جلس على مقاعد البدلاء ثلاث مرات.