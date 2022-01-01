إلغاء مباراة الجزائر الودية أمام جامبيا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع المنتخب الجامبي، بنظيره الجزائري في العاصمة القطرية الدوحة بسبب غياب 16 لاعبا بسبب اصابتهم بفيروس كورونا بالإضافة لـ 5 مسؤولين.

وأكد الاتحاد الجامبي لكرة القدم أنه تم الغاء المباراتين الوديتين ضد الجزائر وسوريا بسبب وجود 16 لاعبا مصابا بفيروس كورنا بالاضافة إلى 5 إصابات بين مسؤولين في المنتخب الجامبي.

وأوضح اتحاد الكرة الجامبي أن هناك 16 لاعبا مصابا بكورونا، بالإضافة إلى 5 مسئولين وهم :ابو فاي (رئيس البعثة)، عثمان دراما (مدير الفريق)، دانييل كاليكا (مدرب لياقة)، الحاج مارونج 9مدرب حراس المرمى)، عمر طوراي​​(مصور).

وفي سياق متصل، يعاني منتخب جامبيا من نقص في عدد اللاعبين، بسبب عدم التحاق 4 لاعبين لأن أنديتهم الأوروبية رفضت تسريحهم ، كما لم يلتحق بعض اللاعبين لعدم حصولهم على لقاح كورونا.

وسيخوض منتخب جامبيا منافسات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في المجموعة السادسة صحبة تونس و مالي و موريتانيا.