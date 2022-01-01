مدرب المغرب: الأمر مُعقَّد بسبب انتشار كورونا قبل كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، أن تحضيرات "أسود الأطلس" لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون تواجه صعوبات مرتبطة بالإصابات والحالات الإيجابية المتعلقة بفيروس "كورونا".

وقال خليلوزيتش، في تصريح لصحيفة "ilidzagrad" الصربية، إنه راضٍ عن حصيلة النتائج التي حقّقها مع المنتخب المغربي في السنة الماضية.

وأضاف:" الأمر مُعقَّد للغاية، لأن بعض اللاعبين يعانون من فيروس كورونا، وآخرون مُصابون، فضلاً عن بعض اللاعبين الذين لم يبدأوا معنا فترة التحضيرات".

وتابع:" لقد اضطررنا لتأجيل مباراة ودية بسبب عدم توفرنا على العدد الكافي من العناصر. الوضع في العالم بأسره مُقلق".

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب غانا وجزر القمر والغابون، وسيبدأ رحلته في المنافسة بمواجهة منتخب "النجوم السوداء"، يوم 10 يناير الجاري.