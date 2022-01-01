مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال

المنامة - ياسر ابراهيم -

اقتنص مانشستر سيتي فوزاً صعباً ومثيراً من مضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف السبت في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



جاءت المباراة هي الأولى في العام الجديد 2022 وخرجت عامرة بالإثارة والندية والأحداث الساخنة حيث شهدت طرد مدافع أرسنال البرازيلي غابرييل ولعب المدفعجية بعشرة لاعبين انطلاقاً من الدقيقة 57.



وافتتح بوكايو ساكا التسجيل لأرسنال بهدف رائع في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل رياض محرز لمانشستر سيتي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.



وفي الدقيقة (90+3) تمكن رودري من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي.



ورفع سيتي رصيده بذلك إلى 53 نقطة فيما تجمد رصيد أرسنال الرابع عند 35 نقطة.

