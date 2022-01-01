شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 سنة.. كاف يشيد بهدف حسام حسن فى مرمى الكونغو بأمم أفريقيا 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الضوء على هدف النجم المصرى حسام حسن، الذى أحرزه فى شباك منتخب الكونغو الديموقراطية، ضمن لقاءات دور الثمانية لبطولة كاس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر عام 2006، وكان آخر أهداف العميد حسام حسن الدولية مع منتخب مصر، الذى أحرزه فى عمر 39 و5 أشهر، ليصبح أكبر لاعب يسجل فى تاريخ العرس الأفريقى، كما أنه اللاعب الوحيد الذى شارك فى بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمنى بينهما 20 عاما.

ونشر حساب الكاف عبر إنستجرام هدف حسام حسن فى الكونغو، وصحبه بتعليق: "السيطرة.. النهاية، من خلال التسجيل ضد الكونغو الديمقراطية فى عام 2006، اختتم حسام حسن سجله الرائع فى التهديف مع مصر فى أمم أفريقيا".

وسبق ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" باللغة العربية فيديو لأهداف حسام حسن مهاجم منتخب مصر الأسبق ومدرب فريق الاتحاد السكندرى الحالى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998 عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وجاء التعليق على الفيديو كالتالى: "حسام حسن هداف منتخب مصر التاريخى سجل 7 أهداف تصدر بهم قائمة هدافى كأس الأمم الأفريقية 1998 بالشراكة مع بينى مكارثى نجم جنوب أفريقيا".



