شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أمير الشعراء يشيد ببطل الأثقال السيد نصير بقصيدة شعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بأمستردام عام 1928 بعدة ألعاب، منها رفع الأثقال، وعلى رأس هذا المنتخب اللاعب السيد نصير، والذى كان يبلغ من العمر 23 عاما .

وكانت دورة الألعاب الأولمبية بأمستردام 1928 أول ظهور للسيد نصير واستطاع الفوز بالميدالية الذهبية برقم 355.5 برفع 100 ضغط و110 خطف و147.5 نتر، ليكون أول مصرى وأفريقى وعربى يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية.

بعد تحقيق الذهبية أصبح من المشاهير، وتوالت بطولاته حيث توج ببطولة العالم عام 1929، وذهبية العالم بميونخ 1930، وبطولة العالم بلوكسمبورج 1931، ونظرا لإنجازاته حصل على وسام النيل فى بداية الأربعينيات ووسام الرياضة من الرئيس جمال عبد الناصر فى أكتوبر عام 1965 وتم تعيينه وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة فى 1956.

وأشاد أمير الشعراء أحمد شوقى بالسيد نصير فى قصيدة شهيره يقول فيها "شرفا نصير أرفع جابينك عاليا .. وتلق من أوطانك الأكليلا.. إن الذى خلق الحديد وبأسـه... جعل الحـديد لساعديـك ذليلا.. قـل يـانصـير وأنت بـر صـادق.. أحمـلت إنسانـا عليك ثقيـلا".

وفى عام 1978 توفى بطل الأثقال المصرى السيد نصير وهو فى التاسعة والستين من العمر، تاركا خلفه تاريخ حافل بالإنجازات والألقاب.