الامارات | 117 مليون جنيه إسترليني تفصل محمد صلاح عن التوقيع لليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن 117 مليون جنيه إسترليني تفصل محمد صلاح عن التوقيع لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأخرت إدارة ليفربول فى حسم تجديد عقد محمد صلاح الجديد، نظرا لأن التكلفة قد تتخطى قيمة 117 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة ليفربول إيكو، أن ليفربول على وشك الاتفاق على صفقة مالية جديدة لإبقاء الفرعون في النادي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول فى 2023، ولا يزال اللاعب يخوض مفاوضات مع النادى بشأن التجديد، حيث من المقرر أن ينتهى عقده الحالى فى يونيو 2023.

وسيخسر ليفربول جهود محمد صلاح مجانا حال عدم توقيعه عقدا جديدا، حيث يحق له فى يناير 2023 التوقع لناد جديد.

وأضافت الصحيفة أن صلاح صرح علنًا أن الأمر متروك للنادى لاتخاذ قرار بشأن مستقبله.

كما ذكر تقرير صادر عن موقع Football Insider أنه يبدو أن الطرفين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق على التجديد.

وزعم الموقع أن الإدارة أرادت إنهاء صفقة صلاح بحلول بداية العام الجديد، وأن اللاعب يطلب راتبًا 500 ألف جنيه إسترليني فى الأسبوع.

وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد الصفقة الجديدة المقترحة بقاءه في النادي حتى عيد ميلاده الرابع والثلاثين، وستكون قيمته 117 مليون جنيه إسترليني طوال مدة الصفقة.

وذكر موقع تايمز، أن ليفربول يحاول الوصول لصيغة نهائية مع محمد صلاح حول تجديد عقده بالقيمة المالية الجديدة الذي طالب الفرعون المصري الحصول عليها حتى يوقع عقده الجديد.

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