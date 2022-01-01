ليفربول يعلن إصابة كلوب بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادى ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، إصابة مدربه الألمانى يورجن كلوب بفيروس كورونا، وبالتالى لن يحضر مباراة الفري غدا، الأحد، أمام تشيلسي.

وقال ليفربول في بيان رسمي اليوم السبت، سيغيب يورجن كلوب عن لقاء ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي غدا، الأحد، بعد إعادة نتيجة اختبار كوفيد-19 الإيجابية المشتبه بها.

وأضاف البيان الرسمي للريدز، "بالتالي، سيقود مساعده الهولندى بيبين ليندرز الفريق فى ستامفورد بريدج".

وأتم البيان، "كشف اختبار تشكيل الفريق الأول بالكامل عن عدم وجود حالات إيجابية أخرى داخل الفريق، بالإضافة إلى الحالات الثلاث التي أكدها كلوب أمس الجمعة. ومع ذلك، عاد ثلاثة من موظفي الغرف الخلفية بنتائج إيجابية مشتبه بها.

ويحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نادى تشيلسي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدا الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 41 نقطة بعدما تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بهدف نظيف، ويسعى الريدز لتعويض الهزيمة بخطف ثلاث نقاط ثمينة من تشيلسي الوصيف الذي يقاتل نحو صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الوصافة برصيد 42 نقطة .

ويقود محمد صلاح فريقه ليفربول أمام نظيره تشيلسي في لقاء ناري بالجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي حيث يعول الكثيرين على تألق صلاح وعودته لتسجيل الأهداف.

وتعد مباراة البلوز الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا 2021، والمقرر انطلاقها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير من عام 2022.

وتلقى ليفربول ضربة في الجولة الثالثة في الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.