شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مستقبل بواليا.. وسيمبا والجونة يدخلان السباق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادى الأهلي خلال الفترة الحالية مصير الكونغولي والتر بواليا، بعدما فسخ الأخير عقده مع نادي مالاتيا سبور التركي قبل ستة أشهر من انتهاء الإعارة.

ويناقش مسئولو الأهلي مع بواليا مصير العروض التى تلقاها اللاعب خلال الأيام الماضية عقب فسخ العقد مع النادى التركي، حيث تظهر عدة عروض وسيناريوهات أمام الأهلي بشأن مستقبل والتر بواليا.

وهناك اتجاه لانتقال بواليا لأحد الأندية التى يرغب الأهلي فى ضم لاعبين منها، وهناك اتجاه أيضاً بانتقال بواليا لأحد الأندية التى ترغب فى ضم اللاعب الكونغولي ومنها الجونة ناديه السابق وكذلك سيمبا التنزاني.

وفسخ بواليا عقد إعارته إلى مالاتيا سبور منذ أيام بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقاته المالية منذ الانضمام إليه قبل 4 أشهر.

ويبحث مسئولو الأهلي مصير والتر بواليا فى ظل صعوبة عودته لصفوف الفريق الأحمر لاكتمال قائمة الفريق الأحمر بوجود الخماسي بدر بانون وعلي معلول وأليود ديانج وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وعدم رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى في عودة بواليا بالوقت الحالي.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية للحصول على خدمات بواليا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي سواء خارجية أو محلية.